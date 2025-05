I reali d’Inghilerra hanno presieduto le celebrazioni britanniche in ricordo dell'80esimo anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale in Europa contro la Germania nazista e i suoi alleati

I reali d’Inghilerra hanno presieduto le celebrazioni britanniche in ricordo dell'80esimo anniversario della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale in Europa, contro la Germania nazista e i suoi alleati. Momento più scenografico, il passaggio delle Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Raf, con la scia di colori dell'Union Jack. Sul balcone, come da tradizione, si sono affacciati i vertici di casa Windsor: il 76enne re Carlo III, la regina Camilla e - dietro di loro - i principi di Gallese, William e Kate, con i tre figli George, Charlotte e Louis, due dei fratelli del sovrano, la principessa Anna e il principe Edoardo con i rispettivi consorti, nonché il quasi novantenne duca di Kent, cugino della defunta Elisabetta II. Sono rientrati dopo aver ascoltato l'inno nazionale, God Save the King, suonato dalla banda della Royal Guard. Il rito del saluto dal balcone si è inserito in una parata solenne animata da circa 1300 militari britannici e a cui ha partecipato anche un drappello di soldati ucraini: a sottolineare il sostegno di Londra a Kiev nello scenario bellico dell'Europa di oggi segnato dal conflitto in corso da oltre tre anni fra Russia e Ucraina.