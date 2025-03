Corea del Sud, voragine in strada a Seul: morto un motociclista. VIDEO

Un motociclista è morto dopo essere caduto in un'enorme voragine che si è aperta all'improvviso in un incrocio nel Sud-Est di Seul, capitale della Corea del Sud. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 18:30 ora locale nel distretto di Gangdong. "L'uomo, sulla trentina, è stato trovato in arresto cardiaco alle 11:22", a circa 50 metri dalla voragine, ha dichiarato un funzionario dei vigili del fuoco del distretto di Gangdong in una conferenza stampa, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa locale Yonhap. Secondo le autorità locali, la pavimentazione ha ceduto all'improvviso, creando un cratere di circa 20 metri di diametro e altrettanta profondità.

Trovato il cellulare dello scomparso

Questa mattina, i soccorritori avevano trovato il cellulare dell'uomo e, poche ore dopo, avevano localizzato anche la motocicletta sottoterra, a circa 30 metri dal punto in cui si è verificata la voragine. Un altro veicolo che transitava sul posto pochi secondi prima del crollo è riuscito a evitare la caduta, anche se il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.