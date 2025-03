Usa, contrabbando di uova al confine con il Messico. VIDEO

Con l'aumento dei prezzi delle uova negli Stati Uniti, sono aumentati i casi di contrabbando al confine con il Messico. Da ottobre 2024, oltre 6.000 casi di contrabbando di uova sono stati intercettati dalla Customs and Border Protection. La carenza di uova causata dall'influenza aviaria ha spinto i prezzi alle stelle negli Stati Uniti, favorendo il contrabbando Poiché i prezzi sono più bassi in Messico, molti trasportano uova senza sapere delle restrizioni sulle importazioni. Un recente episodio a El Paso, in Texas, ha visto gli agenti sequestrare non solo 64 libbre di metanfetamina nascoste in un pick-up, ma anche numerosi vassoi di uova. "Mentre i prezzi delle uova salgono alle stelle negli Stati Uniti, i viaggiatori si riforniscono di scorte più economiche in Messico e, in una certa misura, in Canada", riporta il Journal, evidenziando come il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti vieti tali importazioni per il rischio di diffusione di malattie.