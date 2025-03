Immagini forti che ritraggono i prigionieri con mani e caviglie incatenate, ai quali vengono rasati i capelli in ginocchio e che vengono spinti fuori da un aereo per poi essere fatti entrare nelle piccole celle del carcere di massima sicurezza di Cecot. "Questi sono i mostri mandati nel nostro Paese dal corrotto Joe Biden e dai democratici di sinistra radicale", ha scritto il presidente Usa su Truth pubblicando il video

Oltre 200 persone, presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua, sono stati deportati dagli Usa al Salvador. A diffondere il video shock è lo stesso Donald Trump sul suo social Truth: i “mostri”, come li chiama lui, vengono spinti fuori da un aereo e fatti salire su bus da agenti in tenuta antisommossa. Hanno mani e caviglie incatenate, sono stati rasati in ginocchio e indossano una divisa bianca. Nel video si vede anche il grande convoglio di bus sorvegliato da polizia e militari che scortano gli uomini verso la prigione, dove vengono poi fatti entrare in piccole celle a cui accedono piegati in avanti di 90 gradi. Si tratta della struttura Cecot, un carcere di massima sicurezza diventato il simbolo della lotta del presidente salvadoregno Nayib Bukele contro le gang. "Questi - scrive Trump su Truth - sono i mostri mandati nel nostro Paese dal corrotto Joe Biden e dai democratici di sinistra radicale".

Usata legge del 1978

Per poter procedere al trasferimento dei prigionieri, il presidente Usa ha dovuto invocare l’Alien Enemies Act, una legge risalente al 1798 che gli ha permesso di deportare immediatamente i 238 presunti membri della gang designata dagli Usa come organizzazione terroristica. Una legge antichissima usata fino ad ora solo 3 volte nella storia degli Stati Uniti: nella guerra del 1812, nella Prima e Seconda guerra mondiale. In breve, l’Alien Enemies Act consente al governo di arrestare, detenere e deportare migranti clandestini di età superiore ai 14 anni provenienti da Paesi che minacciano "un' invasione o incursione predatoria" degli Stati Uniti, senza concedere loro un colloquio per l'asilo o un'udienza nei tribunali per l'immigrazione. La mossa di Trump non è stata accolta con favore da un giudice che, dopo aver accolto il ricorso di 5 venezuelani, aveva sospeso la decisione di 14 giorni per esaminare il caso. Trump ha però deciso di ignorare quando detto dal giudice e due jet con a bordo i prigionieri sono decollati dal Texas.