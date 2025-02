Più di cento coppie hanno celebrato il loro amore con un matrimonio collettivo a tema San Valentino a Lima, in Perù, grazie a un'iniziativa promossa dal Comune. Il sindaco della capitale peruviana, Rafael López Aliaga, ha officiato l’unione di 103 coppie al Parque de las Aguas, in un evento speciale che ha reso ancora più romantica la giornata. Per l'occasione, i novelli sposi hanno potuto evitare le spese legali legate alla registrazione del loro stato civile. Dunque tutto a spese del Comune di Lima, che, secondo i media locali, ha anche regalato alle coppie elettrodomestici e generi alimentari. Dopo la cerimonia, tutti hanno festeggiato con un brindisi, ricevendo gli auguri e l'affetto di amici e familiari.