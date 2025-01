Alle 11 dell’11 gennaio, la futura regina di Spagna la principessa Leonor, insieme a 77 colleghi guardiamarina, è salpata per iniziare il 97° viaggio di addestramento della nave scuola della Marina Juan Sebastián de Elcano. Sarà la sua casa per i prossimi cinque mesi di addestramento militare. La nave percorrerà circa 17.000 miglia e si fermerà in 16 porti, facendo tappa in ben otto differenti paesi.

In questo modo l'erede al trono ripercorrerà le orme del padre, re Felipe VI, e del nonno, re emerito Juan Carlos. La principessa, che ha già frequentato l’Academia General Militar de Zaragoza e la Escuela Naval Militar de Marín, si imbarcherà per un viaggio che ricalca quello compiuto dal padre nel 1987 e dal nonno nel 1958. Lo storico veliero diventerà la sua casa e la sua aula, acquisendo esperienza pratica in navigazione, astronomia, meteorologia e altre discipline nautiche, come spiega la radio televisione spagnola Rtve.