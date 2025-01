Il video del salvataggio in mare aperto per mano del campione olimpico Bruno Lobo. Il kitesurfer stava testando la nuova telecamera quando ha sentito delle grida d'aiuto. Il video

Il campione olimpico di kitesurf Bruno Lobo ha compiuto un salvataggio al largo di Sao Luis, Brasile, soccorrendo una ragazza in difficoltà. Lobo stava eseguendo alcuni allenamenti e testando una telecamera il 10 gennaio scorso, quando ha sentito grida d’aiuto. Il kitesurfer ha soccorso e trasportato la ragazza sulla schiena usando il kite e la tavola per tornare a riva, dove due bagnini l’hanno aiutata “Ho fatto soltanto il mio dovere, mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto” ha poi detto Lobo, invitando alla prudenza in mare. Infatti, il kitesurfer ha poi postato il video del salvataggio sui social per sensibilizzare i suoi followers sui pericoli che incombono in mare.