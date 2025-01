Un ex presidente democratico degli Stati Uniti che ride con il prossimo presidente repubblicano. Un evento più unico che raro che si è però davvero verificato ai funerali di Jimmy Carter, tenuti il 9 gennaio nella Washington National Cathedral. Barack Obama e Donald Trump sono infatti stati immortalati in un video girato in rete e diventato subito virale. I due, seduti uno accanto all’altro alle esequie dell’ex presidente loro predecessore, hanno scambiato alcune parole: una conversazione breve ma divertente a giudicare dai sorrisi del tycoon e dalla risata del dem. Trump e Obama tengono in mano il libretto della celebrazione ma si parlano vicino e sottovoce ed è impossibile riuscire a capire cosa si siano detti: un mistero che che sta sollevando la curiosità di molti e che ha reso il video virale in poche ore.

Il club dei presidenti

Ai funerali di Jimmy Carter hanno preso parte 5 presidenti degli Stati Uniti: c’erano Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden, tutti accompagnati dalle rispettive consorti fatta eccezione per Michelle Obama. Presente anche la vicepresidente Kamala Harris col marito. Il cosiddetto club dei presidenti ha preso posto tra le prime file, tutti seduti vicini senza distinzione di idee politiche o di partiti. Un evento raro avvenuto solo nel 2018 con i funerali di George H.W. Bush.