Cosa c’entra l’uguaglianza di genere con la resilienza climatica?

Fame e malnutrizione affliggono in modo sproporzionato le donne. In occasione della Cop29 di Baku, Cesvi ha pubblicato l’Indice globale della fame (Ghi), che ha dato conto di uno scenario scoraggiante: l’insicurezza alimentare è peggiorata del 26% in 4 anni per via di guerre e cambiamenti climatici. La ragione per cui le donne sono le più colpite da questa crisi è da ricercarsi nella società e proprio per questo è possibile cambiare le cose: servono riconoscimento, redistribuzione e rappresentanza