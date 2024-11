Voci dal Mozambico, un Paese che non sa come guardare al futuro

Maputo attende la marcia annunciata per il 7 novembre da Venâncio Mondlane, candidato sconfitto alle presidenziali. In molti hanno perso fiducia nel FRELIMO, ininterrottamente al potere dall'indipendenza e duramente colpito dalle accuse di corruzione e brogli. La situazione è sempre più difficile da sostenere, tra attività commerciali ed economiche chiuse, studenti bloccati in casa nel periodo di fine anno scolastico e violenze da parte della polizia. Le testimonianze raccolte da Sky TG24