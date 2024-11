Organnizato dal 2019 dal Bureau of Land Management degli Stati Uniti, il concorso è un modo per sensibilizzare sull'importanza dei pipistrelli nell'ecosistema. Il personale dell'agenzia fotografa i vari esemplari e chiede sui social di votare il più carino; quest'anno a vincere è un esemplare di pipistrello canuto, noto per la sua velocità

A vincere il concorso di bellezza per pipistrelli del Bureau of Land Management degli Stati Uniti è, per il terzo anno consecutivo, un chirottero proveniente dall'Oregon. Hoary Potter ha surclassato i suoi sfidanti, Lestat, il pipistrello occidentale dai piedi piccoli dell’Idaho, e quello dalle grandi orecchie di Townsend, Sir Flaps-A-Lot, dallo Utah. Gli scorsi anni ad aggiudicarsi il titolo erano stati altri due esemplari dell'Oregon, William ShakespEAR nel 2023 e Barbara nel 2022.

Il concorso

Il Bat Beauty Contest è organizzato dal Bureau of Land Management dal 2019 per sensibilizzare sull'importanza dei pipistrelli nell'ecosistema. I pipistrelli fanno parte di popolazioni selvatiche che vivono su terreni pubblici e vengono fotografati dal personale dell'agenzia che, in seguito, postano le foto sui loro account Facebook e Instagram chiedendo alle persone di votare per il più carino.

Hoary Potter fa parte della specie dei pipistrelli canuti, conosciuti per il volo veloce e per il modo in cui si avvolgono con le proprie code per imitare le foglie e nascondersi dai predatori. A causa di questa caratteristica, il BLM ha dichiarato all'Associated Press che Hoary Potter è "il candidato perfetto per il ruolo di cercatore nella squadra di Quidditch di quest'anno", riferimento ovviamente al mondo di Harry Potter e allo sport dei maghi. Il cercatore è infatti il giocatore più veloce e rapido con il compito di acchiappare il boccino d'oro, così come il pipistrello canuto è noto per la sua velocità in volo.