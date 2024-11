Rap, hip hop, drill rap: tutti per Donald Trump. Promettono di essere pronti alla guerra, nelle loro barre inneggiano al candidato repubblicano e lo definiscono Invincibile, oltre a chiedere a chi ascolta di votare per lui perché “L’America deve essere salvata”. Da Forgiato Blow, il più famoso rapper MAGA ad Amber Rose, Sheff G e Sleepy Hallow. Ma anche volti più noti come Kodak Black, Lil Wayne e Lil Pump: ecco chi sono le voci del rap americano che votano per Donald Trump