Nel 2020, dopo la morte di George Floyd, è uno dei primi artisti a raccontare nei suoi brani la violenza della polizia negli Stati Uniti e a sostenere il movimento Black Lives Matter. Da quei tragici fatti, LL COOL J non ha mai smesso di ribadire, attraverso la sua musica, che la polizia "deve proteggere tutte le persone indistintamente: l’idea che uomini e donne di colore vengano trattati come dei cattivi deve sparire". E sull’essere un attivista ci dice: "La mia musica non ha censura, scrivo ciò che penso"