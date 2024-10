Un brano, Mr.November, scritto per John Kerry e diventato simbolo della campagna elettorale di Barack Obama. L’impegno politico nelle canzoni e nei concerti. L’attenzione ai diritti delle donne. La volontà di non smettere mai di schierarsi dalla parte dei più deboli e dei giovani, che sono il futuro. Matt Berninger dei The National scende in campo per Kamala Harris: in un’intervista ci racconta perché l’America, grazie alla candidata dem, può finalmente vincere la sfida del primo presidente donna