La nostra intervista a Ted Conover, finalista al Premio Pulitzer e convinto sostenitore di quello che viene definito "immersive journalism". Ha raccontato nel suo ultimo libro la San Luis Valley: "Una zona perfetta per chi non si aspetta che a risolvere i problemi sia il governo, come avviene invece a New York, ma si affida soprattutto alle proprie capacità", spiega Conover