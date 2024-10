I ripetuti attacchi di Israele al Libano hanno costretto 1,2 milioni di persone ad abbandonare le proprie case: alcuni restano per strada, altri all'interno delle scuole convertite in rifugi, altri ancora nelle moschee. "Stiamo assistendo a una vera catastrofe umanitaria", afferma Lisa Abou Khaled, portavoce di UNHCR Libano. "Nel Paese c'è un urgente bisogno di beni di prima necessità, ma le risorse che abbiamo a disposizione non bastano per tutti”