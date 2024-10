Altri cinque anni di tasse per i veicoli elettrici made in China. La decisione dei 27 Stati membri, cui si è contrapposta la Germania, potrebbe innescare le risposte di Pechino: la rappresaglia è attesa sulle auto di grossa cilindrata, sui latticini e sulla carne di maiale. A rischio è l'export europeo e il terreno di scontro non sono solo gli EV