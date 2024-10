La carenza di sedie a rotelle, deambulatori e dispositivi di assistenza, distrutti o persi tra le macerie, rende la vita delle persone con disabilità a Gaza sempre più difficile. “La mancanza di servizi sanitari, cibo e acqua colpisce gravemente la loro salute fisica e mentale", afferma Loay Abu Saif, volontario dell'ong Medical Aid for Palestinians. "Queste persone sono sole, separate da caregiver e familiari. Il rischio è che vengano uccise per prime, perché non hanno la possibilità di fuggire"