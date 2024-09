La Global Coalition against the Threat of Synthetic Drugs è l’iniziativa promossa dagli Stati Uniti, a margine dell'Assemblea Onu, per coordinare gli sforzi in materia di droghe sintetiche e soprattutto del fentanyl, la cui diffusione rappresenta un’emergenza sanitaria di ampia portata per gli Usa e in Europa e in Italia è ai livelli di pre-allarme