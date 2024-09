Nel Paese è in corso una campagna vaccinale per sconfiggere il virus. Ma i ripetuti attacchi armati contro gli operatori sanitari rendono difficile la somministrazione delle dosi. "Gli islamisti radicali credono che si tratti di una cospirazione, pensano che il vaccino non sia halal e contenga qualcosa come carne di maiale", afferma il giornalista Taha Siddiqui. "Quando si fa il lavaggio del cervello sulla base di un islamismo così radicale, la popolazione finisce per attaccare tutto ciò che ritiene anti-islamico"