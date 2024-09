Fronte Libano, la mossa di Nasrallah tra minacce e incertezza

Dopo il blitz dei cercapersone e dei walkie-talkie, Israele continua a martellare le postazioni di Hezbollah nel sud del Libano, in un’escalation che sembra inarrestabile. A fronte dell’offensiva dello Stato ebraico, il leader del Partito di Dio si rivolge ai suoi fedeli e accusa: ogni linea rossa è stata superata e promette ritorsioni, ma non spiega né come né quando