AI, la corsa alla supremazia premia il profitto sull'ideale

Ai suoi esordi, attorno all'intelligenza artificiale ruotava una visione idealista. Ma la spinta del business oggi è fortissima e le Big Tech concorrono in una competizione feroce per il primato. L'analisi di Parmy Olson, giornalista tecnologica di Bloomberg e autrice di "Supremacy - Ai, ChatGPT and the race that will change the world"