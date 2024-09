L’Azerbaijan chiede di entrare nei BRICS. E l'Ue?

L’Azerbaijan farà domanda di adesione ai BRICS dopo la visita di Vladimir Putin nel Paese caucasico. A confermarlo è stato nella giornata del 21 agosto il Ministero degli Esteri del Paese guidato da Ilham Aliyev, divenuto sempre più strategico per l’Europa come fornitore alternativo alla Russia di gas naturale. Baku vanta relazioni attive con molti player europei, tra cui l’Italia, ma ora la sua richiesta di adesione ai BRICS pone problematiche geopolitiche e securitarie sulla strategia di de-coupling da Mosca avviata dopo l’invasione dell’Ucraina. Problemi che, lo ricordiamo, si erano già posti l’anno scorso, quando ad avanzare domanda di adesione ai BRICS fu un altro fornitore strategico dell’Europa, l’Algeria, che avanzò, forte di importanti legami militari e finanziari con Mosca, un’analoga richiesta. Finita poi nel nulla per il veto posto dall’India – parrebbe – dopo una lunga pressione francese.



La sintonia russo-azera non è una novità

Come ha ricordato il Caspian Policy Center, Baku si è impegnata in primavera durante un summit congiunto con l'Unione Europea a raddoppiare a 20 miliardi di metri cubi l'anno le forniture di gas ai Ventisette entro il 2027. L'Italia, forte del gasdotto Tap, sarà una delle porte d'accesso più importanti del gas azero in Unione Europea. Negli ultimi mesi molte compagnie occidentali hanno avviato investimenti e prospezioni nel Mar Caspio azero, tra cui la britannica Bp che ha piazzato 28 miliardi di dollari per espandere il complesso di ricerca nel sito di Shah Deniz. Anche il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha dato più di un endorsement al Southern Gas Corridor (Sgc) che parte dall’Azerbaijan.



Ma la sintonia tra Putin e Aliyev e la richiesta di Baku di unirsi ai BRICS, ormai sempre più forum dei grandi produttori e consumatori di materie prime, racconta l’altra faccia della medaglia: una sintonia russo-azera che non è mai venuta meno. Saldata da scambi commerciali che nel primo semestre del 2024 sono saliti del 5,2% su base annua, attestandosi a 2,5 miliardi di dollari. E che è forse stata a lungo ignorata dai decisori occidentali, troppo lesti a scambiare l’opportunismo azero sul gas con una dichiarazione di organica vicinanza e alleanza. Al punto tale da tributare a Aliyev le discutibili congratulazioni per la rielezione avvenuta a febbraio in un voto bulgaro dove il presidente ha ottenuto oltre il 92% dei suffragi. E, sulla cui legittimità e trasparenza, molti dubbi permangono. Aliyev, l’autocrate utile, era pensato come l’alternativa per costruire una risposta all’inservibile Putin negli affari energetici. Fino alla doccia fredda degli ultimi giorni.

L’Azerbaijan è attivo su ogni tavolo

Baku del resto porta avanti quella che il Center for Analysis of International Relations di Baku ha definito "diplomazia multi-vettoriale" per giustificare un'azione che ha portato Baku a essere al contempo alleata di Paesi tra loro rivali come Turchia e Israele, a mantenere ottime relazioni con UE e Russia, a esser amica degli Usa. Forte di grande proiezione nei mercati energetici e della presenza in una regione chiave per gli equilibri internazionali, massimizzando diplomazia economica e strategie securitarie volte a tutelare i suoi interessi, come nel caso delle controversie guerre del Nagorno Karabakh, Baku è riuscita a essere attiva su più tavoli. L’ingresso dei BRICS, in quest’ottica, è un complemento e non una rottura di un percorso che Baku ha sempre condotto con chiarezza. E con cui bisognerà fare i conti: tra il “West” e il “Rest” ci sono potenze che nelle pieghe della nuova rivalità globale massimizzano i propri risultati e la propria centralità. Con scale di valori e priorità che non sempre coincidono con quelle occidentali.