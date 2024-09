Giovane, ma non politicamente. Preparato. Sostenuto daI Partito Dem, che vede in lui un futuro radioso, e non solo in California. Un passato da imprenditore e da sindaco di San Francisco. Amico di Kamala Harris, con cui ha condiviso battaglie nello Stato che li unisce, la California. Lo stesso Stato che nei prossimi anni sarà cruciale. Ma soprattutto rispettoso di ruoli e tempi, tanto da mettere da parte (seppur temporaneamente) i sogni presidenziali e sostenere prima Joe Biden, e ora Kamala Harris