L’endorsement pubblico di Taylor Swift a Kamala Harris non è ancora arrivato. Tutti lo attendono, certi che potrebbe influenzare una campagna elettorale e un’elezione ancora in bilico. Nell’attesa, i suoi fan, Swifties, hanno creato Swifties for Kamala, un’organizzazione che, attraverso chiacchierate sui temi della campagna elettorale con Carole King o Elizabeth Warren organizzate via zoom, chiede ai fan di Taylor di fare donazioni per Kamala Harris