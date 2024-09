Nata a Herat nel 1996, Sonita Alizadeh si avvicina al rap all'età di 14 anni, dopo essere riuscita a sfuggire a un matrimonio forzato. Attraverso la musica ha scelto di denunciare il dramma delle unioni matrimoniali infantili, che ancora oggi costringono 9 milioni di giovani ragazze a sposarsi contro la loro volontà. "Non conoscevo la persona che avrei dovuto sposare, non conoscevo il suo nome, non avevo mai visto il suo volto, era come se mi stessero preparando a uno stupro", ha raccontato a Sky TG24