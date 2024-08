L’Ue impone sanzioni economiche. In Francia, rischia un’imputazione per condotta omissiva. Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, è stato arrestato a Parigi probabilmente per non aver collaborato con le autorità, che avrebbero richiesto la rimozione o la moderazione di condotte illegali. Ernesto Belisario, avvocato esperto in diritto delle tecnologie: “Se la Big Tech è a conoscenza dei comportamenti illeciti, deve agire. Elon Musk ha già detto di essere il prossimo”