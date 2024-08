Lo ha scritto in una lettera il 31enne originario della Sierra Leone, che ha vissuto tra Pescara e Londra, dopo la sentenza di condanna a 25 anni di carcere che i giudici egiziani hanno emesso nei suoi confronti. Passeri è detenuto dal 23 agosto dell’anno scorso in Egitto. Le Autorità locali, ha confermato la Farnesina, hanno riferito “di averlo trovato in possesso di un importante quantitativo di stupefacenti e, per tale motivo, lo hanno condannato per traffico internazionale di droga"