Ad accendere le proteste è stato il brutale abuso nei confronti di una giovane dottoressa e il tentativo di insabbiamento da parte della struttura ospedaliera. Le manifestazioni di questi giorni hanno assunto una marcata connotazione di genere: migliaia le donne scese in strada per rivendicare i propri diritti. Lo hanno fatto marciando di notte, mano nella mano, per riprendersi quelle strade dove secondo le consuetudini indiane non dovrebbero camminare dopo il tramonto