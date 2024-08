Ivan Daprile e Manuela Pizzutilo erano arrivati in Portogallo l’8 agosto con l’intenzione di trascorrere una settimana di vacanza sull’isola. Ma a causa dei voli cancellati per il maltempo sono ancora lì, come altri nostri connazionali: “Il nostro budget è esaurito e non sappiamo se e quando avremo i rimborsi. Ma ora conta solo di riuscire a tornare al più presto in Italia”