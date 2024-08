Cosa vogliono dirci le ultime opere di Banksy

Abbiamo chiesto a due massimi esperti quale possa essere il significato della serie di opere apparse a Londra, in un inizio di agosto molto difficile per il Regno Unito. Per Ulrich Blanché, ricercatore dell’Università di Heidelberg, “il lavoro è dedicato a noi, disturbati da quanto sta accadendo nel mondo”. Paul Gough, dell’Università del West England, nota però una anomalia nel modus operandi dell’artista