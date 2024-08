Per Hong Kong vale il principio, accettato dal Comitato olimpico, "un Paese, due sistemi". A Taiwan, invece, il Cio riconosce il diritto di partecipare come "Taipei cinese" dal 1981. Ma ogni medaglia, a Pechino, è questione di orgoglio nazionale e anche per questo sono comparsi in Cina medaglieri non ufficiali, che includono anche le vittorie di Hong Kong e Taiwan