2024: Odissea nello Spazio. E stavolta non è un film

Due astronauti della Nasa sono bloccati da giugno a bordo della Stazione spaziale Internazionale. Arrivati in orbita a bordo di una navetta targata Boeing, a causa di seri e prolungati problemi tecnici rischiano di restare nello spazio fino al 2025 per poter rientrare in sicurezza grazie a un’altra navetta, ma questa volta targata SpaceX