Dal 13 febbraio in libreria e fumetteria lo spin-off della serie Nero che racconta le origini della Nizarita. Per realizzare la storia, Emiliano e Matteo Mammucari si sono avvalsi di un cast tutto al femminile: la cosceneggiatrice Francesca Frigo, la disegnatrice Romina Moranelli, la colorista Simona Fabrizio e la letterista Viola Coldagelli

La straordinaria storia della Rosa del deserto, un racconto che affonda le sue radici nelle sabbie della Siria o, più precisamente, nelle pagine di Nero, la fortunata serie creata dai fratelli Emiliano e Matteo Mammucari, arriva in libreria e fumetteria il 13 febbraio. Il volume racconta l’origine di un personaggio amatissimo, la Nizarita, guerriera tanto letale quanto misteriosa.

Nel corso della serie Nero l'abbiamo vista guidare armate, abbattere nemici, pietrificare il cuore di un uomo con uno sguardo, ma non abbiamo scoperto altro di lei, se non il soprannome con cui è conosciuta. Questo volume nasce per raccontare la sua storia dall'inizio, seguendola sulla strada che da ragazzina orfana, indisciplinata e ribelle, la porterà a emanciparsi dalla Setta degli Assassini e diventare la combattente perfetta, conquistando il proprio spazio in un mondo prettamente maschile.

Per realizzare Rosa del deserto, Emiliano e Matteo Mammucari si sono avvalsi di un cast tutto al femminile: la cosceneggiatrice Francesca Frigo, la disegnatrice Romina Moranelli, la colorista Simona Fabrizio e la letterista Viola Coldagelli. Emiliano Mammucari firma la copertina del volume, che sarà disponibile anche in versione variant.

Rosa del deserto sarà presentato con un tour dedicato nelle librerie e fumetterie italiane.

Le prime tappe già confermate sono le seguenti:



14 febbraio - Ubik di NAPOLI ore 18.00

15 febbraio - Feltrinelli di SALERNO ore 18:00

22 febbraio - Funside di PESCARA ore 16.00

28 febbraio - Latitudine 42 di APRILIA (RM) ore 17.00

6 marzo - Starshop Myworld PERUGIA ore 17.30

Tutti i prossimi aggiornamenti saranno disponibili sul sito di Sergio Bonelli Editore.