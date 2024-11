Sui social gli utenti avevano la tendenza a ostentare vite apparentemente perfette, abbellite da filtri per eliminare ogni difetto. Ma oggi si è sviluppata una controtendenza: a far discutere sono gli utenti che scelgono di mostrarsi fragili e vulnerabili, accusati di essere alla ricerca di like. La domanda è spontanea: perché gli utenti sentono il bisogno di mostrarsi tristi sui social? È davvero solo il trend del momento o c’è dell’altro? Ne abbiamo parlato con Camilla Pianigiani (camonkei), creator di TikTok