Per il 44% degli utenti di Hinge, l'app di incontri "pensata per essere cancellata", una delle maggiori fonti di stress è la mancata risposta da parte dei match. "Una delle principali sfide del dating è senza dubbio la mancanza di reattività", spiega a Sky TG24 Logan Ury, direttrice della Relationship Science della piattaforma che ha lanciato una nuova funzionalità per contrastare il ghosting. Le abbiamo chiesto una lista di suggerimenti per mantenere vive le conversazione in chat, e trasformarle in appuntamenti