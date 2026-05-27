Raccontarsi senza parlare troppo di sé: l'"Autocronologia" di Arbasino

Adelphi prosegue la pubblicazione delle opere dello scrittore nato a Voghera. A raccontarlo, nella nuova puntata di "Incipit", è il suo curatore, Raffaele Manica. L'intervista
Quando gli chiesero di scrivere una cronologia della sua vita cercò di cavarsela con una cartellina di appena duemila battute. Alberto Arbasino non amava parlare di sé e soprattutto non amava scivolare - come diceva lui - in "una indulgente rievocazione sentimentale e patetica di nonne e bisnonne". Eppure, nonostante la sua diffidenza, da quel tentativo di ridurre tutto a poche righe ne sarebbe nato un ampio testo, prima finito nei Meridiani Mondadori e ora diventato un libro, "Autocronologia", pubblicato da Adelphi per le cure di Raffaele Manica. Ad Arbasino è dedicata la nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24, che per parlare dello scrittore ospita proprio Raffaele Manica.
L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit - Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.