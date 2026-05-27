Raccontarsi senza parlare troppo di sé: l'"Autocronologia" di Arbasino

Quando gli chiesero di scrivere una cronologia della sua vita cercò di cavarsela con una cartellina di appena duemila battute. Alberto Arbasino non amava parlare di sé e soprattutto non amava scivolare - come diceva lui - in "una indulgente rievocazione sentimentale e patetica di nonne e bisnonne". Eppure, nonostante la sua diffidenza, da quel tentativo di ridurre tutto a poche righe ne sarebbe nato un ampio testo, prima finito nei Meridiani Mondadori e ora diventato un libro, "Autocronologia", pubblicato da Adelphi per le cure di Raffaele Manica. Ad Arbasino è dedicata la nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24, che per parlare dello scrittore ospita proprio Raffaele Manica.

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