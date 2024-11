Abbiamo parlato con uno degli autori più interessanti del "fantastico" italiano. I suoi libri vengono pubblicati in lingua inglese e poi ritradotti per il nostro mercato. "Esiste un pubblico, a volte molto giovane, che è affamato e desideroso di leggere storie nuove, più vicine – se vuole – a una sensibilità internazionale. Pensi, per esempio, a Licia Troisi: ha venduto, e vende, tantissime copie. Eppure per diverso tempo è stata quasi snobbata in modo violento da un particolare sistema", ha detto a Sky TG24