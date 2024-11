Perché siamo ossessionati dalle piante?

Dalle lontane foreste pluviali agli appartamenti cittadini, le piante sono ormai molto più di un semplice oggetto di arredo. Chi acquista la prima per abbellire un angolino della casa sembra non potersi più fermare. Tutto è iniziato in un momento in cui il mondo sembrava immobile, con la volontà di ritrovare un senso, per poi trasformarsi in un profondo esercizio di cura e rispetto del tempo