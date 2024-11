L'Ame-bookcrossing, quando i libri aiutano ad affrontare un lutto

Dietro ogni gruppo di lettura che sia un booksharing o un club del libro c'è sempre un'idea, un progetto, un sogno o una storia. Oggi andiamo a Bologna per conoscere l'Ame-bookcrossing, spazio creato in memoria di Amedeo Granelli, studente universitario morto nel 2016 a 22 anni. La storia di questo bookcrossing è quella di una comunità che ha saputo trasformare un dolore privato in un momento di scambio e condivisione grazie al potere della letteratura che accorcia ogni tipo di distanza