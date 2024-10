Serie tv da ascoltare, la nuova frontiera delle fiction

Divise in puntate e con personaggi di fantasia, le audio fiction si inseriscono nel filone della narrativa seriale destinata al solo ascolto. Un format diverso che, senza il supporto delle immagini e grazie a tecniche audio avanzate, riesce a far immergere l’ascoltatore nella storia lasciando spazio anche alla sua immaginazione. Per Sky TG24 ne abbiamo parlato con il compositore e sceneggiatore Gipo Gurrado, autore della audio fiction “Mi dica tutto”, e con l’attore Filippo Nigro, protagonista di “Effetto eco”