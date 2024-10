Sebastian Fitzek: "Anche i tedeschi vivono in un thriller"

Abbiamo incontrato a Milano l'autore del bestseller "La terapia", ora in libreria con "Portami a casa". Ci ha raccontato il suo rapporto con Berlino e come nascono i suoi libri. "Ho una crisi che si ripete per tutti i libri che scrivo. Dopo le prime 60-80 pagine i personaggi prendono vita e fanno quello che vogliono, prendono il controllo"