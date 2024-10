Vincenzo Latronico: “Noi Millennial credevamo nel sogno europeo”

Autore de "Le perfezioni" e "La chiave di Berlino", ha raccontato la generazione di expat in Germania. Nel 2023 è tornato in Italia, dopo 15 anni passati all'estero. Abbiamo parlato con Latronico di questo nuovo capitolo della sua vita, del ripiegamento su se stessa di un'Europa in cui si rialzano antichi muri e ricompaiono vecchi fantasmi, e della sua partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte nella delegazione ufficiale di letterati italiani