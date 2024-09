Un passato da avvocata e un presente da giallista con all'attivo milioni di copie vendute, la scrittrice britannica torna in libreria con "Solo un'altra persona scomparsa" (Fazi). Al centro del racconto una instancabile detective. "I personaggi femminili sono ancora sottorappresentati nei romanzi e rappresentati in modo sbagliato nei thriller, per questo scelgo di mettere al centro delle mie storie le donne. La mia battaglia personale"