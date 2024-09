Mantova e il suo Festival: come si diventa una città "cool"

L'appuntamento letterario di fine estate ha preso il via anche quest'anno. Dopo quasi trent'anni lo spirito è rimasto lo stesso: pioniere e cosmopolita. Ma come è nato il più longevo festival letterario italiano e come ha fatto ad affermarsi come il "place to be" dei lettori forti, nonché avanguardia della sprovincializzazione della cultura italiana? Lo abbiamo chiesto alla memoria storica del Festivaletteratura, Alessandro Della Casa, e alla scrittrice Olga Campofreda