I Terconauti fanno ridere il pubblico online da anni. Hanno calcato i palcoscenici teatrali e televisivi di tutta Italia con la loro “Storia di autismo normale”. Hanno affrontato per anni – e ancora affrontano – hater e bullismo. Oggi, che il traguardo pare raggiunto, non guadagnano quanto i loro colleghi. “Vi spieghiamo la discriminazione del web per le disabilità”