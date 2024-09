Manca ormai pochissimo alla Festa della Danza che trasformerà Milano, dal 4 all’8 settembre, in un grande palcoscenico all’aperto. L’étoile anticipa a Sky Tg24 cosa ci riserverà questa nuova edizione. Parole chiave: viaggio, inclusività e longevità. E tra gli appuntamenti più attesi torna il Ballo in Bianco che porterà in Piazza Duomo duemila allievi provenienti da tutta Italia, “un rito collettivo per dichiarare l’amore che abbiamo per la nostra arte”