Il coreografo statunitense, Leone d’argento alla 18esima edizione della Biennale Danza, racconta a Sky Tg24 come è nata l’idea di “Tambourines”, lo spettacolo in cui immagina un finale diverso del celebre romanzo di Nathaniel Hawthorne. Un omaggio a tutte le donne che in passato non hanno potuto decidere del proprio corpo