Un Paese di 3 milioni di abitanti incastonato tra Argentina e Brasile che è famoso a livello internazionale per quella che in spagnolo viene definita la “rareza uruguaya”. La letteratura è lo specchio di una società storicamente all’avanguardia su molti fronti sociali e civili. Ne abbiamo parlato con lo scrittore Pablo Casacuberta, in libreria con “Qui e ora”