Sono precari, nonostante abbiano superato il concorso bandito nel 2020, ma svoltosi solo due anni dopo a causa della pandemia. Sono i numerosi docenti idonei che attendono da mesi di ricevere la tanto desiderata chiamata in cattedra. La beffa, però, è che saranno scavalcati dai nuovi vincitori dei concorsi banditi per il PNRR. In questo approfondimento e grazie alla testimonianza di uno di loro, proviamo a spiegare che cosa sta accadendo